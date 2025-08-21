Macarrão de Comitiva e queijos representam o Mato Grosso do Sul no 9º Salão do Turismo O Mato Grosso do Sul leva ao 9º Salão do Turismo uma experiência gastronômica que remete às tradições das comitivas de peões. O destaque...

O Mato Grosso do Sul leva ao 9º Salão do Turismo uma experiência gastronômica que remete às tradições das comitivas de peões. O destaque é o Macarrão de Comitiva, receita que nasceu nas estradas pantaneiras, preparada em grandes panelas de ferro e temperada com simplicidade e sabor. No evento, no espaço Cozinha Show, o prato é feito ao vivo, permitindo ao público acompanhar cada etapa – do refogado da carne à finalização com o macarrão soltinho e cheiroso.

