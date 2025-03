Momento MT |Do R7

Madrinha do Siminina, primeira-dama faz abertura da Semana de Capacitação A primeira-dama e vereadora, Samantha Iris participou da abertura da Semana de Capacitação da equipe que atua com o Programa Siminina...

A primeira-dama e vereadora, Samantha Iris participou da abertura da Semana de Capacitação da equipe que atua com o Programa Siminina, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Inclusão. Samantha também é a atual madrinha do programa e está empenhada em fortalecer as ações desenvolvidas.

