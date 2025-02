Mãe de Virginia Fonseca celebra 1 mês de namoro com sanfoneiro: ‘Novo sentido’ Margareth Serrão, de 59 anos, mãe de Virginia Fonseca, completou um mês de namoro com o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 e celebrou... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h27 ) twitter

Margareth Serrão e Danilo Nascimento — Foto: Reprodução/Instagram

Margareth Serrão, de 59 anos, mãe de Virginia Fonseca, completou um mês de namoro com o sanfoneiro Danilo Nascimento, de 38 e celebrou a data nas redes sociais, compartilhando a comemoração com os seguidores. No Instagram, o músico compartilhou uma selfie do casal e fez uma declaração de amor para a mãe de Virginia. Ele também acrescentou no post a música É por Você que Canto, que fez sucesso na voz de Leandro e Leonardo.

