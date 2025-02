Mãe e madrasta são presas em flagrante pela PM por maus tratos contra crianças

Duas mulheres foram presas nesta terça-feira (4.2), suspeitas por maus tratos e abandono de incapaz de duas crianças, de 7 e 9 anos, no bairro Jardim Primavera, no município de Sinop. As denunciadas são mãe e madrasta das vítimas. De acordo com boletim de ocorrência, as menores eram agredidas, ficavam sozinhas em casa, sem comida e já tiveram as mãos queimadas pela madrasta.

