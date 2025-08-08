Mãe foge da violência e transforma fuga em aventura no novo filme de Anna Muylaert O novo longa de Anna Muylaert, A Melhor Mãe do Mundo, chega aos cinemas em 7 de agosto com Shirley Cruz no papel de Gal, uma catadora...

O novo longa de Anna Muylaert, A Melhor Mãe do Mundo, chega aos cinemas em 7 de agosto com Shirley Cruz no papel de Gal, uma catadora que foge de casa após sofrer mais uma agressão do marido. Para proteger os filhos, ela transforma a dura fuga pela cidade de São Paulo em uma aventura lúdica, puxando-os em uma carroça rumo à casa da prima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa emocionante história!

Leia Mais em Momento MT: