Mães atípicas falam sobre os desafios e sensibilização sobre o TEA O "faleiro" desta quinta-feira (10) do projeto "Diálogos com a Sociedade" foi para debater um tema ainda cercado de muito preconceito... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h06 )

O “faleiro” desta quinta-feira (10) do projeto “Diálogos com a Sociedade” foi para debater um tema ainda cercado de muito preconceito: o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A Rádio CBN Cuiabá recebeu a promotora de Justiça Daniele Crema da Rocha de Souza, a neuropsicopedagoga clínica e institucional Janaine Assis, e a vereadora do município de Cuiabá Maysa Leão (Republicanos), para falarem sobre suas vivências como mães atípicas e os desafios que seus filhos enfrentam no dia a dia e no convívio em sociedade. “O autismo ficou por muito tempo na invisibilidade. As pessoas têm uma visão de que é uma condição nova, mas existem estudos do psiquiatra Leo Kanner, da década de 1940, que já descreviam o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento. E ao longo dos anos, essa condição sofreu muito preconceito, com muitas crianças sendo retiradas da vida familiar e colocadas em instituições manicomiais porque eram crianças não compreendidas pela sociedade. Por ser um espectro, ele afeta a comunicação, a interação social e o comportamento de maneira variável. Então, é importante termos cada vez mais espaços como esse, para debatermos e levarmos à sociedade informações sobre o autismo, promovendo a conscientização e o entendimento sobre o TEA”, declarou a vereadora Maysa Leão. Para saber mais sobre os desafios enfrentados por mães atípicas e a importância da conscientização sobre o TEA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: CE: Conselhos estaduais e municipais cobram fortalecimento de políticas no PNE

