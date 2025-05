Mães que Inspiram o Mundo a Ser Melhor

Momento MT |Do R7

Por: Virginia Mendes, primeira-dama de MT

Neste Dia das Mães, quero dedicar minha homenagem a todas as mulheres que, com coragem e amor, escrevem histórias silenciosas de superação e entrega. Mães que inspiram não apenas os seus filhos, mas toda a sociedade com seus exemplos de força, dignidade e esperança.

