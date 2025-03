Maiara e Maraisa apostam em looks sensuais em trio na Bahia: ‘Gostosa’ As irmãs Maiara e Maraisa, de 37 anos, roubaram a cena durante um show em um trio elétrico em Correntina, na Bahia, na noite de terça...

As irmãs Maiara e Maraisa, de 37 anos, roubaram a cena durante um show em um trio elétrico em Correntina, na Bahia, na noite de terça-feira (4), ao usarem look pra lá de arrasadores. A dupla apostou em looks sensuais para subir ao palco e dividiram com seus seguidores nas redes sociais. Maiara usou um vestidinho preto, decotadíssimo e superfendado, enquanto Maraisa sensualizou e até fez dancinha com um vestido de pedrarias telado sobre uma segunda pele nude.

