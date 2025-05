Maio Amarelo chega aos colaboradores do Senac e demais segmentos empresariais A programação do Maio Amarelo desenvolvida pela Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob)...

A programação do Maio Amarelo desenvolvida pela Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) está na reta final e por onde passa, tem deixado a reflexão sobre desacelerar a vida. Na última sexta-feira (26) a palestra foi realizada no auditório da Fecomércio e na próxima semana, segunda-feira (26) será realizada no Sesc Pantanal, nos dois dias seguintes (27 e 28), na Unimed, dia 29 na Canopus veículos e no dia 30, na Escola Estadual Rosalina de Souza, com dinâmicas sobre o assunto. No início de junho também terá ações.

Para saber mais sobre essa importante campanha e suas ações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: