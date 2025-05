Maio Amarelo é lançado com a presença de estudantes e autoridades em Lucas do Rio Verde A Campanha Maio Amarelo teve início em Lucas do Rio Verde. A iniciativa tem como objetivo a conscientização para a importância da segurança...

A Campanha Maio Amarelo teve início em Lucas do Rio Verde. A iniciativa tem como objetivo a conscientização para a importância da segurança no trânsito e reduzir o número de acidentes. Neste ano, a primeira ação da campanha foi na Escola Municipal Olavo Bilac, na sexta-feira (09), com a participação do prefeito Miguel Vaz, Guarda Civil Armada (GCM), secretários municipais, vereadores e demais profissionais da educação.

