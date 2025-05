‘Maio Vermelho’ continua com foco na prevenção do câncer de boca

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu continuidade neste sábado (17) às ações da campanha Maio Vermelho, voltadas à prevenção e combate ao câncer de boca. As atividades foram realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Pedra 90, promovendo atendimentos e orientações voltadas à saúde bucal da população.

