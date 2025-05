Maio Vermelho mobiliza unidades de saúde de Cuiabá contra o câncer de boca

Durante todo o mês de maio, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá promove a campanha Maio Vermelho, com ações intensificadas de prevenção, orientação e diagnóstico precoce do câncer de boca. A mobilização ocorre em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com o objetivo de alertar a população sobre os fatores de risco, os principais sinais da doença e a importância do cuidado com a saúde bucal.

