Maior da América Latina: primeiras peças da roda-gigante do Parque Novo Mato Grosso chegam a Cuiabá Chegou ao Parque Novo Mato Grosso, na manhã deste domingo (25.5) um carregamento com dois contêineres contendo peças do projeto da... Momento MT|Do R7 25/05/2025 - 17h35 (Atualizado em 25/05/2025 - 17h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Chegou ao Parque Novo Mato Grosso, na manhã deste domingo (25.5) um carregamento com dois contêineres contendo peças do projeto da roda-gigante que será construída no local. O lote inclui placas de base e insertes, itens que serão instalados na fundação da estrutura e têm a função de conectar as colunas da roda à base de sustentação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre essa grandiosa atração!

Leia Mais em Momento MT:

Trânsito na Praça Maria Taquara ficará interrompido por 25 dias a partir de segunda-feira (26)

Governo de MT investiu R$ 720 milhões na agricultura familiar

PF prende homem com metanfetamina no Aeroporto Internacional de Brasília