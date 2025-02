Maior evento mundial de Beach Tennis será realizado em Cuiabá com o apoio do Governo de MT O maior evento mundial de Beach Tennis, o World Tour BT 400, será sediado em Cuiabá, entre 12 e 15 de março, com o apoio do Governo... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h27 ) twitter

O maior evento mundial de Beach Tennis, o World Tour BT 400, será sediado em Cuiabá, entre 12 e 15 de março, com o apoio do Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). A programação e estrutura da competição, que reunirá na capital mato-grossense os melhores atletas da modalidade do mundo, foram apresentadas nesta terça-feira (11.2), no auditório da Arena Pantanal.

Não perca a chance de saber mais sobre este grande evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

