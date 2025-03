Maior feira agropecuária do Centro-Oeste promete movimentar R$ 10 bilhões Com a expectativa de atrair cerca de 150 mil visitantes, Rio Verde (GO), vai realizar, entre os dias 7 e 11 de abril, a 22ª edição...

Com a expectativa de atrair cerca de 150 mil visitantes, Rio Verde (GO), vai realizar, entre os dias 7 e 11 de abril, a 22ª edição da Tecnoshow Comigo, uma das maiores feiras de tecnologia agropecuária do Brasil. O evento promete movimentar R$ 10 bilhões, superando os R$ 9,34 bilhões registrados no ano passado. A feira contará com a participação de 690 expositores, que irão apresentar mais de 3 mil máquinas e equipamentos agrícolas, além de oferecer mais de 100 palestras sobre temas essenciais para o setor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades da Tecnoshow Comigo!

Leia Mais em Momento MT: