Maior festival de sustentabilidade da América Latina terá segunda edição em Mato Grosso Mato Grosso terá a 2ª edição da Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina e um dos mais importantes... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 12/03/2025 - 18h07 )

Mato Grosso terá a 2ª edição da Virada Sustentável, o maior festival de sustentabilidade da América Latina e um dos mais importantes do mundo, em Mato Grosso. O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) e Instituto Virada Sustentável, com apoio do Governo Federal via Lei de Incentivo à Cultura e patrocínio da Rumo Logística.

