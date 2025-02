Maior lista de vetos dos últimos anos traz desafios ao Congresso O senador Davi Alcolumbre assume a cadeira de presidente do Congresso Nacional com 56 vetos pendentes de análise — 33 deles já estão...

O senador Davi Alcolumbre assume a cadeira de presidente do Congresso Nacional com 56 vetos pendentes de análise — 33 deles já estão trancando a pauta de votações. Trata-se do maior acúmulo de vetos no início do ano pelo menos desde 2018. Desde 28 de maio do ano passado os parlamentares não se reúnem em sessão conjunta para diminuir a lista.

Para entender melhor os desafios que o Congresso enfrenta com essa situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: