Maior movimento feminino da história mobilizou mais de 4,5 mil mulheres

Essa primeira edição não foi apenas um evento, mas um grito coletivo de fortalecimento e união: mulheres apoiando mulheres, transformando Várzea Grande em um lugar melhor para todas Várzea Grande viveu um marco histórico com a primeira edição do projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, um movimento inédito que atendeu mais de 4,5 mil mulheres ao longo de um mês inteiro de atividades intensas e transformadoras. A iniciativa, organizada pela Prefeitura de Várzea Grande em parceria com diversas entidades, promoveu 42 eventos, sendo nove exclusivos do Município e 33 em colaboração com instituições e coletivos femininos. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, (2), pela Secretaria de Assuntos estratégicos.

