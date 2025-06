Maioria dos produtores do Centro-Oeste atendem exigências socioambientais Uma nova radiografia das lavouras de soja e milho no Centro-Oeste do país revela que 85% dos produtores da região estão em condições...

