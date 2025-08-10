Maíra Cardi homenageia Thiago Nigro no Dia dos Pais com ensaio em família: ‘Amo’ Maíra Cardi celebrou o Dia dos Pais neste domingo (10), com um ensaio fotográfico ao lado do marido, Thiago Nigro, o Primo Rico. Grávida...

Maíra Cardi celebrou o Dia dos Pais neste domingo (10), com um ensaio fotográfico ao lado do marido, Thiago Nigro, o Primo Rico. Grávida do empresário e influenciador, ela posou com um vestido branco justo, exibindo a barriga, e fez uma declaração carinhosa. “Meu amor, feliz Dia dos Pais! Sou grata por ter você para sempre em nossas vidas. Obrigada por fazer da nossa família um lar de amor. Te amo muito, Thiago. Você é um pai incrível, um marido sem igual, um parceiro e meu eterno namorado”, escreveu.

