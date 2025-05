Maíra Cardi mostra reação de Sophia ao saber sexo de bebê que espera: ‘Ela queria’ Maíra Cardi usou as redes sociais para mostrar a reação de filha, Sophia, de seis anos, ao saber o sexo do bebê que espera com Thiago... Momento MT|Do R7 02/05/2025 - 17h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h00 ) twitter

Maíra Cardi mostra reação de filha ao saber sexo de bebê que espera com Thiago Nigro Momento MT

Maíra Cardi usou as redes sociais para mostrar a reação de filha, Sophia, de seis anos, ao saber o sexo do bebê que espera com Thiago Nigro. A menina foi avisada por duas funcionárias da ex-BBB. Ao saber que terá uma irmã, a menina correu para os braços de uma delas. “Você queria tanto uma irmãzinha! Conseguiu, né?”, disse a funcionária.

