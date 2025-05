Maíra Cardi visita Egito com Nigro e declara ‘Fechou as pirâmides apenas para nós’ Maíra Cardi, de 41 anos, abriu nesta sexta-feira (23), seu álbum de viagem com o marido, Thiago Nigro, de 34, pelo Egito. Com um vestido... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 18h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 18h36 ) twitter

Maíra Cardi, de 41 anos, abriu nesta sexta-feira (23), seu álbum de viagem com o marido, Thiago Nigro, de 34, pelo Egito. Com um vestido que evidenciou sua barriguinha, a influenciadora e ex-BBB, que está grávida do empresário, posou nos pontos turísticos do destino. Ao compartilhar os registros, ela contou que o local foi fechado apenas para ela e o parceiro. "Ontem aconteceu algo ÚNICO, o Egito fechou as pirâmides apenas para nós, para nos proporcionar algo mais que mágico!", iniciou.

