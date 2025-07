Momento MT |Do R7

Mais 52 terrenos são notificados por sujeira e mato alto Manter cidade limpa é fundamental para a saúde pública Por meio do Edital 025/2025, a Prefeitura de Sorriso notificou 52 terrenos que...

Manter cidade limpa é fundamental para a saúde pública

Saiba mais sobre as notificações e como a Prefeitura de Sorriso está lidando com a situação acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: