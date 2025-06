Mais de 100 certificados são entregues pela Secretaria da Mulher

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, entregou 108 certificados de mulheres que concluíram ursos profissionalizantes, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (25), no Centro de Formação da Escola Cuiabana, com a presença de lideranças municipais, instrutores e alunas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: