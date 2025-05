Mais de 12 mil doses são aplicadas no dia D da vacinação contra a Influenza em Cuiabá A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá celebrou os resultados expressivos do Dia D da campanha de vacinação contra a Influenza,...

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá celebrou os resultados expressivos do Dia D da campanha de vacinação contra a Influenza, realizado no último sábado (10), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital. A mobilização fez parte de uma ação nacional de incentivo à imunização contra o vírus da gripe e, ao longo do dia, mais de 10 mil atendimentos foram realizados e 12 mil doses de vacinas aplicadas.

