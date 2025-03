Mais de 1,2 mil testes de alcoolemia são aplicados em ações da Operação Lei Seca no fim de semana As ações da Operação Lei Seca realizadas no fim de semana resultaram na aplicação de 1.206 testes de alcoolemia e na abordagem de 1... Momento MT|Do R7 31/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As ações da Operação Lei Seca realizadas no fim de semana resultaram na aplicação de 1.206 testes de alcoolemia e na abordagem de 1.104 veículos. Os dados constam no relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), divulgado nesta segunda-feira (31.3). A diferença entre o número de abordados e de teste de alcoolemia se deve ao fato de que o passageiro e outros ocupantes também passam pelo exame caso precisem assumir a direção do veículo.

Saiba mais sobre os resultados e as operações realizadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Circuito itinerante do MT Ciências leva atrações e experimentos para Tangará da Serra

Seduc inicia entrega de materiais escolares a estudantes da Rede Estadual

Corpo de Bombeiros socorre homem após acidente de trânsito