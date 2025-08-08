Mais de 1.200 atletas participaram da etapa dos Jogos Escolares em Sorriso Os Jogos Escolares Mato-grossenses 2025, categoria B (estudantes de 12 a 14 anos), encerraram ontem (7), em Sorriso. Mais de 1.200...

Os Jogos Escolares Mato-grossenses 2025, categoria B (estudantes de 12 a 14 anos), encerraram ontem (7), em Sorriso. Mais de 1.200 atletas, representando 64 municípios de Mato Grosso, participaram da competição.

