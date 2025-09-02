Mais de 1,3 mil pessoas são atendidas no primeiro dia do mutirão de entrega de cartões do Programa SER Família
Mais de 1,3 mil pessoas retiraram os cartões dos Programas SER Família no primeiro dia do mutirão da Secretaria de Estado de Assistência...
Mais de 1,3 mil pessoas retiraram os cartões dos Programas SER Família no primeiro dia do mutirão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), no bairro CPA I, em Cuiabá. A retirada dos cartões ficará disponível até sexta-feira (05). A Setasc iniciou, nesta segunda-feira (1º.9), o mutirão para entregar os cartões para os beneficiários da Capital e Várzea Grande.
Mais de 1,3 mil pessoas retiraram os cartões dos Programas SER Família no primeiro dia do mutirão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), no bairro CPA I, em Cuiabá. A retirada dos cartões ficará disponível até sexta-feira (05). A Setasc iniciou, nesta segunda-feira (1º.9), o mutirão para entregar os cartões para os beneficiários da Capital e Várzea Grande.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação social!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação social!
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: