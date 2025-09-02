Mais de 1,3 mil pessoas são atendidas no primeiro dia do mutirão de entrega de cartões do Programa SER Família Mais de 1,3 mil pessoas retiraram os cartões dos Programas SER Família no primeiro dia do mutirão da Secretaria de Estado de Assistência... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 11h38 (Atualizado em 02/09/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Mais de 1,3 mil pessoas retiraram os cartões dos Programas SER Família no primeiro dia do mutirão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), no bairro CPA I, em Cuiabá. A retirada dos cartões ficará disponível até sexta-feira (05). A Setasc iniciou, nesta segunda-feira (1º.9), o mutirão para entregar os cartões para os beneficiários da Capital e Várzea Grande.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação social!

Leia Mais em Momento MT:

Residencial São Carlos e oito bairros recebem recuperação de bocas-de-lobo

Ações na capital ampliam índices de empregabilidade em Cuiabá

Mariana Rios exibe barriga em ensaio de lingerie durante a gestação: ‘Cinco meses’