Mais de 1,3 mil pessoas são atendidas no primeiro dia do mutirão de entrega de cartões do Programa SER Família

Mais de 1,3 mil pessoas retiraram os cartões dos Programas SER Família no primeiro dia do mutirão da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), no bairro CPA I, em Cuiabá. A retirada dos cartões ficará disponível até sexta-feira (05). A Setasc iniciou, nesta segunda-feira (1º.9), o mutirão para entregar os cartões para os beneficiários da Capital e Várzea Grande.

