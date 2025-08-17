Mais de 1.300 corredores participam da Corrida de Inverno e arrecadam mais de 1 tonelada de ração em Lucas Domingo de sol e corrida: a combinação perfeita para os mais de 1.300 corredores que participaram da Corrida de Inverno, em Lucas do...

Domingo de sol e corrida: a combinação perfeita para os mais de 1.300 corredores que participaram da Corrida de Inverno, em Lucas do Rio Verde. O objetivo vai além da superação individual, a ideia é também completar as quatro etapas que, juntas, formam a mandala de medalhas da competição. A próxima será a Corrida da Primavera, marcada para novembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante corrida!

Leia Mais em Momento MT: