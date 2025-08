Mais de 14 mil cupons concorreram ao primeiro sorteio da Nota Luverdense 2025

Momento MT |Do R7

Em clima de festa e comemoração, aconteceu, nesta sexta-feira (1°), o primeiro sorteio da nova campanha da Nota Luverdense – Sorteio do Aniversário. Foram sorteados 58 prêmios, totalizando a distribuição de R$ 60 mil. Nesta edição, foram preenchidos 14.883 cupons e 6.604 luverdenses concorreram aos prêmios. O período apurado corresponde a 01/12/24 a 30/06/25. A Campanha Nota Luverdense tem como objetivo incentivar a solicitação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica (NFS-e) e aumentar a arrecadação de ISS pela Prefeitura. Para participar e concorrer aos sorteios, basta se cadastrar no aplicativo da Nota Luverdense (disponível para android e IOS) ou no site da Prefeitura: https://notaluverdense.lucasdorioverde.mt.gov.br/notas.

