Mais de 1.400 atletas participam da abertura dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses em Lucas

Com muita animação e uma abertura de tirar o fôlego, a noite de quinta-feira (24) foi marcada pela abertura dos Jogos Escolares Mato-grossenses e os Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses em Lucas do Rio Verde. As competições englobam as modalidades individuais, sendo elas ciclismo, xadrez, badminton, vôlei de praia, judô e tênis de mesa. Nesta etapa, participam atletas de 12 a 14 anos (Jogos Escolares) e de 15 a 17 anos (Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses).

