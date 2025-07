Mais de 1.400 corações na BR-364: PRF transforma rodovia em mar de emoção, inclusão e solidariedade No último domingo, 27 de julho de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a primeira edição do CIRCUITO RUN PRF – 2025, um...

No último domingo, 27 de julho de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a primeira edição do CIRCUITO RUN PRF – 2025, um evento inédito que movimentou a BR-364, no km 386, na saída de Cuiabá para Rondonópolis. A largada aconteceu às 6h30 da manhã, diretamente da Unidade Operacional da PRF, reunindo 1.423 participantes, entre eles 45 atletas com deficiência (PCD), em percursos de 5 km e 10 km. A cena foi marcada por emoção, alegria e o envolvimento da comunidade, que compareceu em peso para prestigiar a iniciativa.

