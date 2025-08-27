Mais de 150 empreendedores já se inscreveram para participar da feira Mãos Cuiabanas
Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de CuiabáA Câmara Municipal de Cuiabá, por meio da Sala da Mulher, retomou nesta terça (26), a Feira Mãos Cuiabanas, que, hoje, já conta com cerca de 160 empreendedores cuiabanos cadastrados para participação.  A coordenadora da Sala da Mulher, Maíra Scardelai, explica que é fazendo a diversificação dos expositores, que a feira consegue atender toda a população interessada. 
