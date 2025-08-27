Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mais de 150 empreendedores já se inscreveram para participar da feira Mãos Cuiabanas

Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá, por meio da Sala da Mulher, retomou nesta terça (...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Thalita Queiroz | SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá, por meio da Sala da Mulher, retomou nesta terça (26), a Feira Mãos Cuiabanas, que, hoje, já conta com cerca de 160 empreendedores cuiabanos cadastrados para participação.&nbsp A coordenadora da Sala da Mulher, Maíra Scardelai, explica que é fazendo a diversificação dos expositores, que a feira consegue atender toda a população interessada.&nbsp
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.