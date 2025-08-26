Mais de 1.500 estudantes participam do 2° Encontro dos Grêmios Estudantis em Cuiabá A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) realizou, nesta segunda-feira (25.8), o 2º Encontro Estadual dos Grêmios...

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) realizou, nesta segunda-feira (25.8), o 2º Encontro Estadual dos Grêmios Estudantis, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. O evento reuniu cerca de 1.600 mil estudantes, líderes e membros de 508 grêmios de todas as regiões do Estado, em um dia de formação, palestras e celebração do protagonismo juvenil.

