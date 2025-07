​​​​​​​Mais de 1.500 vagas de emprego serão ofertadas na Feira de Empregabilidade

Momento MT |Do R7

A 10ª edição da Feira de Empregabilidade, realizada pela Unic Beira Rio em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Trabalho, e com o Sine Municipal, oportunizará mais de 1.500 vagas de emprego. O evento acontecerá no dia 29 deste mês, das 13h às 17h, nas dependências da Unic. Além das vagas, os participantes terão acesso a serviços e orientação sobre Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego e MEI – Microempreendedor Individual (parcelamento, formalização, emissão de boletos, emissão de nota fiscal).

