Mais de 2 mil animais já foram vacinados contra raiva em Várzea Grande Ação volante já atendeu 11 bairros e vai reforçando, por onde passa, a importância da prevenção à doença. Saúde municipal vai realizar... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 19h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Ação volante já atendeu 11 bairros e vai reforçando, por onde passa, a importância da prevenção à doença. Saúde municipal vai realizar campanha nacional de imunização em setembro. A campanha de vacinação antirrábica volante promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Várzea Grande já imunizou, desde maio, 2.370 animais, sendo 1.814 cães e 556 gatos.

Saiba mais sobre essa importante ação de saúde e como ela impacta a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Maysa Leão promove debate sobre saúde mental materna durante o Agosto Dourado

PF realiza posse do novo Superintendente Regional no Maranhão

Câmara de Cuiabá entrega novo espaço da imprensa reformado e mais estruturado para jornalistas