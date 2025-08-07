Mais de 2 mil animais já foram vacinados contra raiva em Várzea Grande
Ação volante já atendeu 11 bairros e vai reforçando, por onde passa, a importância da prevenção à doença. Saúde municipal vai realizar...
Ação volante já atendeu 11 bairros e vai reforçando, por onde passa, a importância da prevenção à doença. Saúde municipal vai realizar campanha nacional de imunização em setembro. A campanha de vacinação antirrábica volante promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Várzea Grande já imunizou, desde maio, 2.370 animais, sendo 1.814 cães e 556 gatos.
