Mais de 20 equipes participam da Copa Rio Verde de Futsal 2025

A Copa Rio Verde de Futsal 2025 já começou! A tradicional competição, que é realizada pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, teve início neste sábado, dia 08 de fevereiro, no Ginásio de Esportes Rio Verde. Mais de 20 equipes, divididas entre empresas, clubes, associações, grupos de pessoas, além das quatro primeiras colocadas na categoria Força Livre Masculino, as três melhores colocadas na categoria Força Livre Feminino e as duas primeiras colocadas na categoria Máster e Sênior da 11ª Copa Binotti/Sicredi de Futsal 2024, estão participando da competição, que segue acontecendo no município até o dia 22 de fevereiro.

