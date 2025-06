Momento MT |Do R7

Mais de 20 mil candidatos se inscrevem no seletivo de assistente de educação especial da Seduc A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) registrou um expressivo número de inscritos para o Processo Seletivo Simplificado destinado...

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) registrou um expressivo número de inscritos para o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de Assistentes de Educação Especial, conforme o Edital nº 008/2025/GS/SEDUC/MT. As inscrições foram realizadas por meio do site da Selecon, no período de 22 de maio a 2 de junho de 2025.

Para mais informações e detalhes sobre este importante processo seletivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: