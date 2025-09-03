Mais de 200 autoridades são homenageadas com Medalha de 190 Anos da Polícia Militar A Polícia Militar de Mato Grosso homenageou, na noite desta terça-feira (2.9), mais de 200 autoridades civis e militares com a entrega...

A Polícia Militar de Mato Grosso homenageou, na noite desta terça-feira (2.9), mais de 200 autoridades civis e militares com a entrega da “Medalha de 190 Anos da Polícia Militar”. A cerimônia aconteceu no Salão Nobre Cloves Vettorato e celebrou a importância da instituição, marcando o início das comemorações de 190 anos da PM.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante homenagem!

Leia Mais em Momento MT: