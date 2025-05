Mais de 200 kg de lixo são retirados em ação de limpeza em Lucas do Rio Verde Os 18°C dessa manhã de sábado (31) só reforçaram o empenho de quem entende que preservar o meio ambiente é um compromisso com o futuro...

Os 18°C dessa manhã de sábado (31) só reforçaram o empenho de quem entende que preservar o meio ambiente é um compromisso com o futuro. No Lago Ernani Machado e no Parque dos Buritis, em Lucas do Rio Verde, dezenas de mãos se uniram para deixar os espaços mais limpos, seguros e bonitos. O resultado? Mais de 200 kg de lixo retirado da natureza. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a ação fez parte da Semana do Meio Ambiente e contou com apoio de vereadores, Sicredi Ouro Verde, Instituto BRF, HS Consórcio, SAAE, Escoteiros, IFMT, Corpo de Bombeiros e da própria comunidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa importante ação de limpeza!

Leia Mais em Momento MT: