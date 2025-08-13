Mais de 200 pessoas lotam auditório para palestra sobre autismo em Lucas do Rio Verde
O auditório do Paço Municipal ficou completamente lotado na noite desta terça-feira (12), para receber a palestra "Desmistificando o Autismo", ministrada pela educadora digital e especialista em Transtorno do Espectro Autista (TEA), Maysa Leão. O evento integra a programação do Agosto Lilás e da Semana da Mulher na Política, iniciativas realizadas pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, liderada pela primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação, Janice Ribeiro.
