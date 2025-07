Mais de 2,1 mil projetos de pequenos produtores são cadastrados em edital de inclusão rural da Seaf; prazo acaba no dia 7 de agosto Mais de 2.100 agricultores de pequena escala já conseguiram cadastrar projetos no Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaaf),...

Mais de 2.100 agricultores de pequena escala já conseguiram cadastrar projetos no Fundo de Apoio à Agricultura Familiar (Fundaaf), categoria Inclusão Rural, para serem beneficiados com até R$ 6 mil, em investimentos destinados à aquisição de insumos, equipamentos, serviços, infraestrutura e tecnologias e agregação de valor à produção. Os números representam 57% do total de projetos esperado para o programa da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), executado em parceria com extensionistas da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer).

