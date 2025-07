Mais de 23 milhões de brasileiros fortalecem o agro com união e práticas sustentáveis O cooperativismo brasileiro no agronegócio é um dos pilares centrais do desenvolvimento rural e econômico do país, com números que... Momento MT|Do R7 05/07/2025 - 12h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 12h36 ) twitter

O cooperativismo brasileiro no agronegócio é um dos pilares centrais do desenvolvimento rural e econômico do país, com números que impressionam e reforçam sua importância estratégica. Atualmente, o Brasil conta com 23,4 milhões de cooperados em diferentes setores, que geram cerca de 550 mil empregos diretos. No setor agropecuário, são mais de 1,1 mil cooperativas que reúnem mais de 1 milhão de produtores rurais, respondendo por cerca de 55% da produção de grãos nacional.

Para saber mais sobre como o cooperativismo está moldando o futuro do agronegócio no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

