Mais de 230 equipes participam do 17º Festival de Pesca de Sorriso
O 17º Festival de Pesca de Sorriso, realizado neste fim de semana, consolidou-se mais uma vez como um dos maiores eventos esportivos e de lazer do município. Ao todo, participaram 183 equipes na categoria barcos, além de 52 competidores na categoria caiaque, reunindo 546 pescadores.
