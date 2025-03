Momento MT |Do R7

Mais de 270 pais participam de palestra orientativa sobre trânsito A aula de ontem, 12 de março, no ginásio da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola foi diferente. O espaço da quadra e da arquibancada...

A aula de ontem, 12 de março, no ginásio da Escola Municipal Leonel de Moura Brizola foi diferente. O espaço da quadra e da arquibancada foi tomado por cerca de 270 pais de estudantes da unidade, todos atentos à instrução do GM Valdir Cordeiro, da Guarda Municipal de Trânsito (GM) que integra a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil (Semsep).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as orientações sobre segurança no trânsito!

Leia Mais em Momento MT: