Mais de 3 mil beneficiários do SER Família CNH Social já estão com habilitação em mãos Mais de 3 mil beneficiários do programa SER Família CNH Social, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, já estão com sua Carteira...

Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 17h08 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share