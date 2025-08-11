Mais de 400 atendimentos são realizados durante Mutirão da Saúde em Sinop Mais de 400 atendimentos foram realizados no último sábado (09) durante o Mutirão da Saúde promovido pela Prefeitura de Sinop, por...

Mais de 400 atendimentos foram realizados no último sábado (09) durante o Mutirão da Saúde promovido pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A ação ocorreu no Supermercado Atacado Machado Super Center e reuniu serviços de imunização, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e tipagem sanguínea. A atividade contou com apoio do projeto UFMT na Comunidade, desenvolvido pela Universidade Federal de Mato Grosso e apoiado pelo Rotary Club Teles Pires.

