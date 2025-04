Mais de 450 ciclistas participam do Pedal da Semob e doam brinquedos

O tradicional Pedal da Semob, realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) reuniu na noite de terça-feira (29) cerca de 450 ciclistas em um importante engajamento pela conscientização da causa autista. A iniciativa envolveu o percurso de 23km e a arrecadação de brinquedos educativos que serão direcionados para as salas multifuncionais das escolas municipais de Cuiabá e também para chamar a atenção da sociedade para o respeito, a inclusão e a empatia com as pessoas no espectro autista, promovendo não apenas atividade física, mas também engajamento social.

