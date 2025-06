Mais de 4.500 castrações de cães e gatos foram realizadas em Lucas do Rio Verde Com serviço totalmente gratuito, destinado as famílias que ganham até três salários mínimos, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde já... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 25/06/2025 - 19h56 ) twitter

Com serviço totalmente gratuito, destinado as famílias que ganham até três salários mínimos, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde já realizou mais de 4.500 castrações de cães e gatos de 2021 até o mês de junho de 2025. Os resultados demostram o compromisso da Administração Municipal em ofertar os serviços de castração de animais, oferecer a microchipagem para auxiliar na identificação do animal em caso de fuga ou abandono e garantir ajuda as instituições que cuidam de animais abandonados e as cuidadoras e protetoras independentes por meio do banco de ração. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Demilson leva demandas do bairro Canjica à Secretaria de Obras

