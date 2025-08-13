Mais de 500 alunos da rede municipal participam de imersão na ciência que estuda o universo A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) campus de Cáceres, realizou o Projeto “Ao Infinito e Além: Uma Viagem Pelo Universo de Santos Dumont e James Webb” no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra como a ciência está transformando a educação em Diamantino!

Leia Mais em Momento MT: