Mais de 500 alunos da rede municipal participam de imersão na ciência que estuda o universo

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (...

Momento MT

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) campus de Cáceres, realizou o Projeto “Ao Infinito e Além: Uma Viagem Pelo Universo de Santos Dumont e James Webb” no município.

